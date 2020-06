Ciampino: geyser di 3 metri in strada, evacuate 22 famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fuoriuscita di gas di acqua, alta circa tre metri, con forte odore solforoso, si è sprigionata alle 17 circa di oggi in via Ventotene, nel comune di Ciampino, probabilmente a causa degli scavi per la realizzazione di un pozzo artesiano. Sul posto squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni del caso. Ventidue le famiglie evacuate anche nelle vie limitrofe. Presente anche personale della Asl Rm6, dell'Ingv e gli agenti della Polizia locale di Ciampino. (Rer)