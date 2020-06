Regeni: Palazzotto (Leu), avanti con ricerca verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Liberi e uguali, Erasmo Palazzotto, presidente della Commissione d'inchiesta parlamentare sulla morte di Giulio Regeni afferma che "la scelta del governo italiano di autorizzare un'imponente vendita di armamenti, a partire dalla cessione di due navi militari cui seguiranno in totale circa 9 miliardi di commesse, rappresenta più di una normalizzazione dei rapporti bilaterali tra Italia ed Egitto. Una scelta, questa - spiega su Facebook - che rischia di pregiudicare la ricerca di verità e giustizia inviando il messaggio sbagliato, ovvero che la morte di Giulio Regeni appartiene al passato. È per questo che oggi abbiamo deciso, in accordo con i componenti della Commissione, di chiedere al presidente Conte di spiegare le ragioni di una scelta di tale rilevanza".(Rin)