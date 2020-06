Usa: fonti stampa, Trump vuole costruire una flotta di rompighiaccio polari entro il 2029

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ordinato alla sua amministrazione oggi di sviluppare una flotta di rompighiaccio polari per l'Artico e l'Antartide entro la fine del decennio, dicendo che è un'opera necessaria per la sicurezza nazionale. Lo riporta il sito "Washington Times", che cita una nota interna della Casa Bianca. "Per proteggere i nostri interessi nazionali nelle regioni dell'Artico e dell'Antartide e per mantenere una forte presenza di sicurezza nell'Artico insieme ai nostri alleati e partner, gli Stati Uniti hanno bisogno di una flotta di rompighiaccio polari pronta all'uso, efficiente e disponibile, che sia testata dal punto di vista operativo e completamente usufruibile entro l'anno fiscale 2029", ha scritto Trump nella nota. Il presidente ha anche spiegato di voler identificare due basi negli Stati Uniti e due internazionali per il dispiegamento della flotta(Nys)