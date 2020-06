Imprese: Mipaaf, da oggi al via domande per anticipazione semplificata liquidità aziende agricole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Possono essere presentate da oggi, da parte delle aziende agricole beneficiarie, le domande di anticipazione in forma semplificata per ricevere un importo pari al 70 per cento del valore del portafoglio titoli dell’azienda, come risultante dal Registro nazionale titoli per il 2019. Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa del ministero per le Politiche agricole. Sul sito di Agea, a seguito del decreto del ministero delle Politiche agricole e forestali n. 6250 del 5 giugno u.s., sono già state pubblicate la circolare di coordinamento e le istruzioni operative. Le domande sono disponibili in forma precompilata sulla base delle informazioni presenti nel Sian. Le aziende agricole interessate dovranno esclusivamente confermare entro il prossimo 15 giugno la richiesta di anticipazione agli sportelli Caa abilitati. La misura corrisponde alla necessità di fornire liquidità immediata alle aziende agricole tenuto conto del periodo emergenziale derivante dal Covid-19. (Com)