Farnesina: proseguono operazioni rimpatrio per italiani all'estero, rientrate 94.150 persone

- Non si ferma l'impegno della Farnesina, attraverso Unità di Crisi, ambasciate e consolati in tutto il mondo, per consentire il rimpatrio degli italiani bloccati all'estero. Come riferisce una nota del ministero degli Esteri, nelle ultime 24 ore sono rientrati in Italia in sicurezza 514 connazionali da Mumbai, Mosca, Gran Canaria, Londra e Bruxelles, tra questi anche 19 italiani rientrati dal Marocco grazie a mezzi francesi sulla tratta Tangeri-Malaga. Arrivano, così, a 94.150 le persone rientrate in Italia dall’inizio della crisi grazie a 1.020 operazioni effettuate da 120 Paesi. (Com)