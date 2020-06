Svezia: domani presentazione risultati delle nuove indagini sull'omicidio Palme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verranno presentati domani in conferenza stampa a Stoccolma i risultati dell’indagine in merito all’assassinio dell’allora premier svedese Olof Palme nel 1986. Il caso, rimasto insoluto fino a oggi, sarebbe stato riesaminato nuovamente negli ultimi mesi grazie alla collaborazione fra gli investigatori svedesi e quelli sudafricani. All’epoca si ritenne infatti credibile la pista di un presunto coinvolgimento del regime dell’apartheid di Pretoria nell’omicidio, avvenuto per le strade di Stoccolma mentre Palme tornava verso casa, con un colpo ravvicinato alla testa. Fonti stampa ipotizzano che potrebbe essere rivelata l’arma che sparò al primo ministro svedese, oppure verrebbero semplicemente chiariti alcuni punti ancora oscuri nella vicenda. Palme era considerato un sostenitore dell’allora fuorilegge African National Congress, e dal suo omicidio sono emerse teorie che vedrebbero il regime razzista sudafricano coinvolto nell’attentato. (Sts)