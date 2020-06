Egitto: Magi (+ Europa), "vendita armi errore politico e contro legge italiana"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita di due fregate, "prima tranche di una più ampia commessa, da parte del governo italiano a quello egiziano è un errore politico che guarda solo ed esclusivamente al portafogli". Lo rende noto Riccardo Magi, deputato di +Europa Radicali, e componente della prima commissione Affari costituzionali, in una nota. Magi definisce la vendita "un atto precipitoso". "Mi auguro che il presidente del Consiglio Conte venga quanto prima a motivare le ragioni di questo affare in commissione d'inchiesta e a spiegare perché il governo egiziano non collabora con la procura di Roma", conclude. (Res)