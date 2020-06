Ue: Dombrovskis, Stati membri arrivino presto ad accordo su Recovery Plan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, incoraggia gli Stati membri ad arrivare presto a un accordo sul Recovery Plan, il Next Generation Eu, per la ripresa economica dalla crisi creata dalla pandemia di Coronavirus. Lo ha detto Dombrovskis nella conferenza stampa dopo il Consiglio Economia e Finanza dell'Unione europea. Dombrovskis ha ringraziato la presidenza croata del Consiglio dell'Ue "per la competenze" avute e dimostrate durante il semestre di presidenza. Dombrovskis ha ricordato che "l'Ue sta venendo fuori gradualmente" dalla crisi "e ha molte sfide" davanti. Per questo, "dobbiamo fare il massimo per evitare le divergenze" tra paesi membri "e proteggere il mercato unico". Nella riunione di oggi, "abbiamo avuto una discussione significativa sul Recovery Plan e dobbiamo fare presto progressi così che il denaro possa fluire verso i Stati membri", ha aggiunto. "Incoraggio gli Stati membri a procedere velocemente verso un accordo, così che il primo esborso di denaro possa avvenire all'inizio del prossimo anno", ha spiegato. L'esecutivo europeo è anche pronto a discussioni informali e percorsi con Stati membri sui loro piani di ripresa. (Beb)