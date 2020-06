Venezuela: coronavirus, Ops saluta con favore accordo tra governo e opposizione per affrontare emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione panamericana per la salute ha salutato con favore l’accordo raggiunto tra governo venezuelano e opposizioni per affrontare la crisi sanitaria del nuovo coronavirus. "La Covid-19 è stata una sfida per la maggior parte dei paesi, ma questa pandemia offre anche una buona opportunità di usare la salute come ponte per la pace", ha dichiarato la direttrice dell’Ops Carissa F. Etienne in un incontro virtuale con la stampa. Etienne ha quindi sottolineato l’"urgenza" di "mettere da parte le differenze politiche per raggiungere un accordo per proteggere le persone" e ha indicato che "questa è precisamente la natura dell'accordo di collaborazione raggiunto in Venezuela". "È chiaramente un passo molto importante", ha detto, spiegando che il ruolo dell’Ops è "continuare a fornire cooperazione tecnica mantenendo i principi umanitari" per ottenere "i risultati di cui i venezuelani hanno bisogno". A questo proposito la direttrice ha rivelato che oggi si è tenuto un incontro tra i rappresentanti del ministero della Sanità e dell’Assemblea nazionale, sotto l'egida dell’Ops, "per discutere azioni specifiche volte a salvare vite umane e ridurre la trasmissione del virus". (segue) (Nys)