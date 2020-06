Venezuela: coronavirus, Ops saluta con favore accordo tra governo e opposizione per affrontare emergenza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo è stato salutato con favore dalle Nazioni Unite. Secondo il portavoce Stephane Dujarric, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, incoraggia entrambe le parti a mettere in pratica “questo accordo in conformità con i principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza". Guterres ha quindi esortato sia il governo venezuelano che l'opposizione a continuare a costruire "su queste basi per continuare a cercare un terreno comune e superare la prolungata crisi in corso del paese". Anche l'Unione europea (Ue) saluta come un "passo positivo" l'accordo, come dichiarato, a nome dei Ventisette, dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, il quale ha promesso una convocazione a breve del "gruppo internazionale di contatto" (Igc) sul Venezuela. "Il recente accordo tra attori nazionali sull'assistenza umanitaria rappresenta un passo positivo", ha dichiarato Borrell ricordando la necessità che "tutte le parti" mostrino "un autentico impegno in un processo negoziale inclusivo e lavorare insieme e costruttivamente per alleviare la drammatica sofferenza del popolo venezuelano che è aggravata dalla pandemia di Covid 19". L'Alto rappresentante ha quindi ribadito il pieno impegno dell'Ue a intensificare gli sforzi a sostegno di un percorso elettorale negoziato. "A tal fine, una riunione dell'Igc avverrà nel più breve tempo possibile". "L'Ue continuerà a rispondere alle esigenze più urgenti dei venezuelani, anche mobilitando l'assistenza internazionale", conclude la dichiarazione. (Nys)