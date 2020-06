Rifiuti: Regione Lombardia, sempre mossi rispettando norme comunitarie, nazionali e indicazioni Iss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia in merito alle dichiarazioni del procuratore aggiunto Alessandra Dolci, riportate da alcuni organi stampa, in merito alle ordinanze approvate dalla Regione Lombardia sullo smaltimento dei rifiuti durante l'emergenza Coronavirus precisa quanto segue. "Regione Lombardia si è sempre mossa seguendo le norme comunitarie, nazionali e le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS). Inoltre, le disposizioni hanno un carattere temporaneo, rimanendo in vigore solo fino al 31 agosto 2020, poiché legate esclusivamente alla fase acuta dell'emergenza. Non c'è alcuna intenzione di consentire deroghe permanenti, ma solo quella di fronteggiare adeguatamente una situazione di contingente di emergenza". "In particolare, sulle indicazioni date per gestione dei DPI - precisa la nota - Regione Lombardia ha seguito le indicazioni della Commissione Europea e dell'Istituto Superiore della Sanità (Rapporto ISS Covid del 21 marzo 2020) che, valutato il rischio potenziale di trasmissibilità del virus e valutate le possibili alternative di gestione di tali rifiuti, hanno ritenuto di suggerire la gestione dei DPI quali rifiuti indifferenziati, adottando opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento di tali materiali. (segue) (Com)