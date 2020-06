Rifiuti: Regione Lombardia, sempre mossi rispettando norme comunitarie, nazionali e indicazioni Iss (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entrando nel merito della gestione emergenziale dei rifiuti, si fa presente che nella fase di lockdown si è ridotta la produzione di rifiuti speciali derivanti da attività industriali, ma non la produzione di rifiuti urbani e speciali derivanti altre attività imprenditoriali, provocando un accumulo di rifiuti in alcune filiere (plastica, legno, scorie da incenerimento). Per non mandare a smaltimento tali materiali, che anche per indirizzi comunitari devono prioritariamente essere recuperati, su indicazione del Ministero dell'ambiente (si veda la Circolare ministeriale recante 'Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'emergenza Covid 19' del 1aprile 2020) si è proceduto a redigere un'ordinanza di deroga temporanea agli stoccaggi di rifiuti in attesa che riaprissero le filiere di recupero, in analogia ad altre regioni quali Emilia Romagna-Liguria e Piemonte, prevedendo un incremento massimo del 20 per cento, con la garanzia di tutte le condizioni di sicurezza. Tale necessità, più volte segnalata dagli operatori del settore, era peraltro già stata esplicitamente prevista dal DL Cura Italia (18 del 17 marzo 2020, poi convertito con Legge 27/2020) per i depositi temporanei. Per quanto riguarda invece il tema della fidejussione - conclude la nota - non ne è stato previsto l'incremento né da noi né dalle altre Regioni, né tantomeno dalle disposizioni nazionali proprio perché si trattava di una previsione emergenziale e temporanea". (Com)