Brasile: richieste indennità disoccupazione raggiungono quota 960 mila a maggio (2)

- Secondo stime della Banca mondiale diffuse ieri l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo coronavirus costerà all'economia del Brasile una flessione del Prodotto interno lordo (Pil) pari all'8 per cento nel 2020. Ad aprile, l'autorità finanziaria aveva stimato un calo del 5 per cento del pil, legato in gran parte a fattori come la debole domanda esterna, il calo del prezzo del petrolio, la contrazione economica e dell'adozione di misure di contenimento del virus. A gennaio, prima della crisi sanitaria generata dalla diffusione del nuovo coronavirus, la Bm stimava una crescita del Pil pari al 2 per cento. Alle cause emerse nel primo mese di contrasto della pandemia, si sono aggiunti nelle ultime settimane ulteriori fattori: l'aumento della spesa per l'adozione di misure di sostegno economico alle aziende e ai cittadini, spese supplementari nel settore sanitario o il crollo degli investimenti. Senza dimenticare la ulteriore diminuzione dei prezzi globali delle materie prime, legata in parte al rallentamento della domanda di Stati Uniti e Cina, importanti destinazioni dell'export brasiliano. (segue) (Brb)