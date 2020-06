Ue: Dombrovskis, positivo se avessimo accordo su Recovery Plan a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe molto positivo avere l'accordo politico sul Next Generation Eu a luglio e tra gli Stati membri c'è un'ampia maggioranza a sostegno della proposta della Commissione europea quale base di discussione. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nella conferenza stampa dopo il Consiglio Economia e Finanze dell'Unione europea. "Abbiamo bisogno di questo accordo il prima possibile perché ci sono più passaggi" da fare, il primo dei quali è "l'accordo politico". Secondo Dombrovskis, "sarebbe molto positivo se avessimo l'accordo politico a luglio" e come Commissione europea "faciliteremo" questo "perché prima è e meglio è". Su questo aspetto, "direi che c'è una larga maggioranza tra Stati membri sulla proposta della Commissione europea come base di discussione". Oltre a ciò, "ci sono diversi elementi del pacchetto che devono essere discussi e finalizzati nelle negoziazioni, ma c'è un ampio sostegno" al Next Generation Eu della Commissione come base di partenza. "Oggi c'è stata una prima discussione e si è fatto solo un primo passo", ha aggiunto. "Tutti i paesi membri sono concordi che si debba fare di più e insieme per fare fronte alla crisi. Quello che è importante per la Commissione è mantenere alto il livello di ambizione nello spirito di solidarietà", ha sottolineato rispondendo a una domanda. (Beb)