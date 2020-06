Roma: Anica, da cinema America campagna di diffamazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anica, l'associazione dei distributori cinematografici, replicando ai ragazzi del cinema America, sostiene in una nota di aver "preso visione della caotica e sconclusionata diffusione di vecchie email prive di intestazione, delle disinformazioni e dei resoconti di incontri avvenuti due anni fa che nulla hanno a che vedere con il contesto attuale da parte del presidente del 'Piccolo America'. In realtà vi si conferma la trasparenza e la corretta condotta di Anica - si legge ancora nella nota -. A parte la diffusione di testi a noi sconosciuti o apocrifi, l'unica evidenza che scaturisce da email private di soggetti da noi non conosciuti indica 'la grande notizia' del supporto di Anica all'associazione Piccolo America. Per il resto, si tratta di alcune delle note che hanno portato agli accordi resi pubblici, sia nel 2018, che nel 2019. Per quest'anno 2020 - precisa Anica - non ci sono state richieste di incontri, né confronti, né tanto meno dinieghi di alcun tipo. È un'irresponsabile e incomprensibile campagna di diffamazione in questo momento drammatico per il cinema italiano. Ci stiamo impegnando - conclude Anica - per comprenderne le autentiche ragioni". (Com)