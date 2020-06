Coronavirus: Bussolati (Pd), richiesta di danni alla Cina? andrebbero chiesti alla Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La richiesta di danni tanto sbandierata dalla Lega, che voleva scimmiottare Trump, è diventata alla fine una richiesta di mea culpa, perché anche alle sparate prima o poi c'è un limite. Mi chiedo quando si assumeranno loro la responsabilità di aver annullato la medicina territoriale, messo i malati Covid nelle Rsa, dimenticato i medici e gli infermieri. I danni bisognerebbe chiederli a loro, per quello che hanno fatto in questi anni e in questi ultimi mesi di emergenza coronavirus!". Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati a commento dell'approvazione, oggi in Consiglio regionale della Lombardia, di una mozione della Lega che, originariamente, verteva sulla richiesta di danni alla Repubblica Popolare Cinese per la diffusione del Coronavirus Sars-Cov-2, e che in corso di seduta è diventata una richiesta di responsabilità per aver ritardato a dare l'allarme. (com)