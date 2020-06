Egitto: Leu, su Regeni domani interrogazione a governo durante question time

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese "destinatario del maggior numero di autorizzazioni italiane per nuove licenze di armamenti è l'Egitto. Il governo italiano non ritiene di rivedere la politica sulle forniture militari al regime di Al Sisi?". E' questa la domanda che domani pomeriggio i parlamentari di Liberi e uguali (Leu), primi firmatari dell'interrogazione Nicola Fratoianni e Federico Fornaro, porranno al governo nel corso del question time nell'Aula di Montecitorio. "Durante il governo di Al Sisi l'Egitto si è reso protagonista di pesanti violazioni dei diritti umani, sparizioni, arresti di massa, sequestri e torture. Inoltre l'Egitto continua a rifiutare ogni collaborazione politica e giudiziaria con il nostro Paese nella ricerca della verità sul terribile omicidio di Giulio Regeni. Infine - conclude una nota - solo quattro mesi fa le forze di sicurezza egiziane hanno arrestato, senza un valido motivo, il giovane Patrick Zaki, cittadino egiziano studente universitario a Bologna, ancora recluso". (Com)