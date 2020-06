Russia: viceministro Esteri Rjabkov, in corso dialogo su stabilità strategica con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta portando avanti un dialogo sulla stabilità strategica con la Cina, ma l’agenda dei negoziati non è segreta. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov. “Abbiamo discusso su questioni rilevanti in merito a quest’ambito. Non stiamo cercando di portare avanti un’agenda segreta nel nostro dialogo con la Cina”, ha spiegato il diplomatico, rilevando come la Russia capisca perché gli Usa vogliono coinvolgere Pechino nei negoziati sulla stabilità strategica, e perché invece la parte cinese sia diffidente rispetto all’adesione. (Rum)