Lombardia: Orsenigo (Pd), su Yes giunta sposa nostra proposta (3)

- E a proposito di risorse, laddove la mozione di maggioranza impegna la Giunta ad attivarsi presso l’Unione europea per indirizzare tutte le risorse residue dei Fondi strutturali, già destinate alla Lombardia e non spese, su interventi a sostegno delle imprese lombarde colpite dal coronavirus, Orsenigo ha fatto presente che “non serve una mozione, visto che altre Regioni, l’Emilia Romagna e la Toscana, si sono già mosse per chiedere alla Commissione europea, che ha risposto positivamente, il reindirizzamento di 30 milioni di euro dal Fesr proprio per la crisi da Covid-19, nell’ambito della flessibilità prevista in seguito all’emergenza sanitaria”. Per questo Orsenigo e il Gruppo regionale del Pd hanno proposto alla maggioranza di centrodestra un emendamento, poi approvato, che impegna la Giunta “a utilizzare le flessibilità recentemente introdotte dalla Coronavirus response investment initiative dell’Unione europea per riorientare le risorse dei Programmi operativi regionali Fesr e Fse Lombardia ancora non impegnate”. In sostanza, conclude il consigliere dem, “abbiamo proposto che sia la Giunta stessa ad attivarsi con la Ue per chiedere di reindirizzare risorse che le spettano, come hanno fatto Emilia Romagna e Toscana ottenendo tra le prime un risultato non da poco”. (Rem)