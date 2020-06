Portogallo: premier Costa, profondamente grato a Centeno per il suo impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Portogallo, Antonio Costa, sul suo profilo Twitter si è detto "profondamente grato al professor Mario Centeno per l'impegno, la dedizione e l'eccellenza del suo lavoro al servizio del Portogallo" come ministro delle Finanze. Costa ha ricordato che mai nessuno nel paese aveva mantenuto l'incarico di ministro delle Finanze tanto al lungo negli ultimi 46 anni. "Siamo stati testimoni del suo spirito di squadra, della sua preoccupazione nel garantire l'equità nelle decisioni e del senso umanista che ha sempre ispirato la sua azione", ha spiegato il premier, aggiungendo che il coronavirus "non mi ha permesso oggi di dargli l'abbraccio dovuto". Rivolgendosi poi al suo successore, Joao Leao, gli ha augurato "tutto il successo possibile". (Spm)