Giordania-Italia: Ice Amman, lancia newsletter per accrescere la passione per il made in Italy

- Ice Agenzia, attraverso l'ufficio di Amman ha realizzato il primo numero (maggio/giugno) della newsletter Italiana, diretta a imprenditori/associazioni settore/camere di commercio/ministeri in Giordania, Palestina e Iraq, paesi di competenza di Ice Amman per condividere storie positive, la passione per il made in italy, dati positivi, notizie incoraggianti particolarmente attraenti e accattivanti, favorire un clima favorevole, affermare la resilienza dell’Italia, dissipare notizie false e timori riguardanti in particolare i prodotti agroalimentari, diffondere emozioni positive verso l'Italia e il made in Italy. Lo riferisce una nota stampa dell'ufficio Ice di Amman. Con la newsletter Italiana, Ice Agenzia ha pensato a uno strumento per ricostruire la fiducia nell’Italia e il made in Italy presso importatori/distributori/commercianti, consumatori e media giordani/palestinesi e iracheni, così da stimolare ed accrescere l'attenzione verso i prodotti e le tecnologie italiane delle nostre aziende. A completare la newsletter info utili sulle attività presenti/future dell'ufficio Ice, il calendario delle fiere in Italia, e per finire una ricetta della tradizione culinaria italiana. (Res)