Coronavirus: Fermi dopo riunione capigruppo su commissione inchiesta, fiducioso che si possa trovare soluzione

- Il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi è uscito "fiducioso che si possa trovare una soluzione" dalla riunione con i capigruppo, convocata oggi durante la pausa dei lavori dell'aula a Palazzo Pirelli, per cercare di superare lo stallo sulla nomina del presidente della commissione d'inchiesta Covid-19 dopo le dimissioni del consigliere Patrizia Baffi di Italia Viva. "Sono speranzoso e fiducioso - ha spiegato Fermi - che si possa trovare una soluzione che possa, in un clima più sereno, far partire questa commissione d'inchiesta. Ci siamo riservati di prenderci qualche giorno di riflessione per poi riaggiornarci informalmente". (Rem)