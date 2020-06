Coronavirus: Cnr, rientrato in Italia tecnico bloccato nelle Svalbard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Casula, tecnico dell'Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp), è rientrato in Italia dalla Stazione artica dirigibile Italia a Ny-Alesund, nelle Isole Svalbard, a circa 1.000 chilometri dal Polo Nord. Lo riferisce un comunicato stampa del Cnr. Il tecnico si trovava presso la Stazione del Cnr dal primo gennaio 2020 con il ruolo di acting station leader. "Sarei dovuto tornare in Italia i primi di marzo, la mia permanenza è stata prolungata fino ad aprile per motivi organizzativi e mi sono ritrovato ad essere l'unico Italiano della comunità tecnico-scientifica di Ny-Alesund nel momento in cui è scoppiata la pandemia da Covid-19. Nessuno è quindi più potuto venire a darci il cambio e ci si siamo così trovati in un doppio isolamento. Ho avuto così la possibilità di proseguire la mia attività, mantenendo la continuità del campionamento di dati e della manutenzione degli strumenti, necessarie allo studio della dinamica dei processi ambientali e dei cambiamenti climatici", ha dichiarato Casula. (segue) (Com)