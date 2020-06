Coronavirus: Cnr, rientrato in Italia tecnico bloccato nelle Svalbard (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le attività principali, come ad esempio il campionamento della neve per studiare il trasporto atmosferico di mercurio e particolato, sono ormai terminate a causa dello scioglimento nevoso dovuto al cambio di stagione. Continuerà invece il campionamento dell'aerosol e il cambio filtri nel periodo di chiusura della base, che verranno portate avanti dai colleghi dell'Istituto polare norvegese, che si è reso disponibile a darci supporto per questo periodo nello spirito di collaborazione internazionale che anima la comunità di Ny Alesund", ha spiegato Casula. Le Isole Svalbard, sono uno dei pochi posti (insieme all'Antartide) che non sono stati toccati direttamente dalla pandemia, in quanto i ricercatori già vivevano isolati. "In questo periodo sono stati fondamentali i legami umani e professionali creati con i colleghi stranieri, l'attitudine al problem solving che caratterizza chi lavora a queste latitudini e la connessione internet, che mi ha permesso di rimanere in contatto con l'Italia", ha concluso il tecnico Cnr. (Com)