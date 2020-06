Roma: Fd'I, cittadini siano coinvolti in progetto semipedonalizzazione villaggio Olimpico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla semipedonalizzazione del villaggio Olimpico "con la discussione di oggi in Consiglio municipale è andata in scena la peggiore politica che il Pd poteva esprimere. Il coinvolgimento dei cittadini, dei comitati e delle associazioni è un requisito fondamentale per approvare un progetto così importante per il quartiere". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Lavinia Mennuni consigliere capitolino e Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio. "La semipedonalizzazione di viale XVII Olimpiadi rappresenta un progetto delicato e importante per tutto il quadrante di Roma nord. E da quanto emerso nella discussione di oggi - sottolineano gli esponenti di Fd'I -, i cittadini non sono stati coinvolti, per questo il gruppo capitolino di Fd'I presenterà una mozione in Consiglio comunale per chiedere chiarezza alla sindaca Raggi sul progetto dell'amministrazione grillina".(Com)