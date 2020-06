Trasporto aereo: Montegro, Ryanair riprende voli dal primo luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di volo low-cost Ryanair ha annunciato il ripristino dei voli da e per Podgorica, in Montenegro, a partire dal primo luglio. "Ryanair è lieta di annunciare che dal primo luglio 2020 ristabilirà 9 aviolinee con Podgorica come parte del suo programma di voli estivi per il 2020. Non vediamo l'ora di riunire amici e parenti e di attirare turisti, contribuendo al rilancio dell'economia regionale e a preservare migliaia di posti di lavoro", ha dichiarato il direttore regionale per il marketing della compagnia, Olga Pavlonka, secondo quanto riferisce oggi l'emittente "Rtcg". (Seb)