Italia-Messico: incontro tra sottosegretario Merlo e ambasciatore Garcia de Alba, focus su rapporti bilaterali

- Il sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo, fondatore e presidente del Maie - Movimento Associativo Italiani all'Estero - ha incontrato ieri l'ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Garcia de Alba, nella residenza del diplomatico. Al centro dell'incontro, riferisce una nota, i rapporti bilaterali Italia-Messico. In particolare, si è deciso di mantenere in agenda il progetto della Commissione bi-nazionale e la missione di sistema in terra messicana, due appuntamenti bilaterali che tuttavia sono stati necessariamente rimandati al 2021 a causa dell'emergenza virus. L'ambasciatore del Messico, inoltre, ha auspicato che l'Italia possa partecipare a una delle prossime edizioni della Feria del Libro di Guadalajara, appuntamento a cui il nostro Paese ha già partecipato nel 2008. (segue) (Com)