Italia-Messico: incontro tra sottosegretario Merlo e ambasciatore Garcia de Alba, focus su rapporti bilaterali (2)

- Garcia de Alba ha poi ringraziato l'Italia, attraverso il sottosegretario Merlo, per la collaborazione tra il ministero della Salute italiano e quello messicano. Nei giorni scorsi infatti si sono tenute due videoconferenze tra medici e dirigenti sanitari messicani e italiani, durante le quali le parti si sono confrontate sull'esperienza avuta con il coronavirus. Giovanni Buzzurro, coordinatore del Maie in Messico, a proposito dell'incontro tra Merlo e il diplomatico ha dichiarato: "Per noi il Messico è un Paese di grande importanza, il secondo partner commerciale dell'Italia in America, dopo gli Stati Uniti. Nonostante l'emergenza pandemia, vogliamo continuare a mantenere saldi i rapporti tra Italia e Messico, Paese in cui - tra le altre cose - operano importanti aziende italiane e risiede una collettività italiana molto numerosa", ha concluso l'esponente del Maie. (Com)