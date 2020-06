Scuola: indennità per i precari con contratto in scadenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della scadenza dei contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la Flc-Cgil ricorda in una nota "che è possibile accedere all’indennità di disoccupazione (Naspi) una volta concluso il contratto di lavoro". Il sindacato spiega che possono accedere alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego "i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro (quindi non si sono licenziati) e si trovano in condizione di disoccupazione; presentano dichiarazione di disponibilità al lavoro presso l’Inps o il Centro per l’impiego territoriale competente (la richiesta si può fare presso il patronato INCA CGIL); firmano il patto per la ricerca attiva del lavoro; hanno almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la domanda di accesso all’indennità; hanno almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono la disoccupazioneCi sono 68 giorni di tempo per presentare la domanda, ma se si inoltra la richiesta entro 8 giorni l’indennità decorrerà dall’ottavo giorno successivo alla scadenza del contratto. La domanda, si apprende ancora, va presentata esclusivamente per via telematica. Infine, la Flc-Cgil ricorda che "il modulo cartaceo SR163 (prima necessario per la certificazione dell’IBAN) dal 10 aprile 2020, a seguito dell'uscita della circolare Inps 48 del 29 marzo 2020, non serve più: l’accertamento della coerenza dei dati identificativi avviene attraverso nuove procedure telematiche". (Rin)