Coronavirus: Arcuri, raddoppieremo possibilità fare tamponi

- Grazie alle nuove forniture di tamponi e reagenti "riusciremo ad incrementare del 50 per cento la possibilità di fare tamponi arrivando a 92 mila al giorno fino al 31 dicembre: nel Lazio, ad esempio passeremo da 3.803 a 6.328, in Lombardia da 12.159 a 21.336 e in Sicilia da 2.270 a 4.973". Lo ha chiarito il commissario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Affari sociali della Camera dei deputati. (Rin)