Libia: Marina turca starebbe inviando fregata lancia missili in acque territoriali libiche

- Una fregata lancia missili della Marina turca sarebbe in rotta nelle acque territoriali della Libia, secondo quanto riferisce il sito specializzato “BulgarianMilitary” citando fonti locali e turche. L'obiettivo della fregata (classe G), secondo le fonti, sarà quello di fornire appoggio al Governo di accordo nazionale libico (Gna) nei combattimenti contro le forze dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar nella area di Sirte. La classe G è una delle classi di fregate della Marina turca. Le navi sono dotate di missili terra-aria RIM-66E-5 a medio raggio. Le voci sul possibile invio di una fregata della Marina militare turca in Libia giungono mentre le forze affiliate al Gna stanno cercando di conquistare Sirte, città costiera della Libia centro-settentrionale controllata dall’Lna di Haftar. Nelle ultime settimane le forze di Haftar hanno avviato una ritirata dalla capitale Tripoli dopo oltre un anno di offensiva. In una dichiarazione pubblicata sul suo profilo Facebook, il colonnello Ibrahim Bait al Mal, comandante della sala delle operazioni di liberazione di Sirte e Al Jufra del Gna, ha dichiarato che “liberare la città di Sirte è solo una questione di tempo".(Res)