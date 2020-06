Germania: nel 2019 casi discriminazione aumentati a 3.580

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 3.580 i casi di discriminazione per aspetto, sesso, religione o altri fattori denunciati nel 2019 alla Centrale federale contro la discriminazione (Ads), in aumento dai 3.455 del 2018. Un caso di consulenza su tre era quindi legato alla discriminazione razzista. È quanto si apprende dal rapporto dell'Ads per lo scorso anno, secondo cui un caso di discriminazione su tre è legato al razzismo. Come evidenzia il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in questo settore i numeri sono più che raddoppiati dai 545 del 2015 ai 1.176 del 2019. (2018: 1070). Seguono le discriminazione basate sul sesso (29 per cento) e sulla disabilità (26 per cento), l'età (12 per cento), la religione (7 per cento), l'identità sessuale (4 per cento) e le convinzioni ( 2 per cento). La maggior parte delle discriminazioni segnalate si verifica sul posto di lavoro o nella ricerca di un impiego (36 per cento). Nelle attività quotidiane, dalla ricerca di un appartamento all'apertura di un conto in banca, il dato è al 26 per cento. Secondo il direttore dell'Ads, Bernhard Franke, la legge sulla parità di trattamento in vigore in Germania “non fornisce una protezione sufficiente contro la discriminazione”. Inoltre, come sottolineato da Franke nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Die Welt”, l'Ads non dovrebbe avere competenze limitate alle attività di consulenza, ma dovrebbe anche poter agire legalmente. “La Germania ha un persistente problema con la discriminazione razziale e non sostiene le persone colpite in maniera sufficientemente coerente nell'applicazione della legge”, ha affermato Franke. Il direttore dell'Ads ha, infine, avvertito: “La sensazione di essere lasciati soli con un'ingiustizia ha conseguenze fatali a lungo termine, che mettono anche in pericolo la coesione sociale”. (Geb)