Brasile: governo annuncia programma di reddito minimo dopo emergenza sanitaria (2)

- Il ministro ha anche affermato che verrà nuovamente presentato in parlamento il programma Carteira verde e amarela, con l'obiettivo di generare nuovi posti di lavoro. Con l'avvio del piano, bandiera della campagna di Bolsonaro, il governo intende flessibilizzare il settore per facilitare le nuove assunzioni. "Ci sono contratti che generano moltissimi diritti e pochissimo lavoro e poi ci sono 40 milioni di brasiliani che lavorano senza un contratto formale, con il nuovo piano daremo risposte soprattutto a queste persone", ha sottolineato il ministro Guedes. A novembre 2019, il governo approvò un decreto (medida provisoria) che, modificando la legge sul lavoro, approvò il piano Carteira verde e amarela. Tuttavia il decreto non fu mai convertito in legge dal parlamento, perdendo validità. Il ministro Paulo Guedes ha anche confermato che l'aiuto di emergenza sarà esteso per altri due mesi (oltre quelli già stabiliti di marzo e aprile), come annunciato da Bolsonaro e che, durante questo periodo, il settore produttivo può prepararsi a riprendere le attività, con l'adozione di protocolli di sicurezza per il contenimento dei rischi legati al contagio da coronavirus. (segue) (Brb)