Medio Oriente: premier palestinese presenta piano di pace alternativo al Quartetto

- L'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha inviato al Quartetto per il Medio Oriente – formato da Stati Uniti, Russia, Nazioni Unite e Unione europea - un piano per la creazione di uno Stato palestinese, in risposta alla proposta statunitense “Peace to prosperity”. Lo ha annunciato oggi il primo ministro palestinese Mohammed Shtayyeh. "Abbiamo presentato una controproposta al Quartetto qualche giorno fa", ha affermato, spiegando che il piano prevede la creazione di uno "Stato palestinese sovrano, indipendente e smilitarizzato" con "lievi modifiche dei confini, ove necessario". Annunciato lo scorso 28 gennaio a Washington, alla presenza del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, il piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump prevede l'annessione da parte di Israele del 30 per cento della Cisgiordania - che copre tutti gli insediamenti e la Valle del Giordano -, e la creazione di uno Stato palestinese a determinate condizioni nel resto del territorio, comprese alcune aree alla periferia di Gerusalemme Est. Subito dopo la presentazione del piano, i palestinesi hanno respinto il piano nella sua interezza. Da parte sua, Netanyahu ha promesso di annettere i 132 insediamenti, che ospiteranno circa 450.000 israeliani, il mese prossimo, e il resto del territorio assegnato a Israele secondo il piano di Trump subito dopo. (Res)