Lombardia: consiglio regionale approva mozione su procedura per responsabilità Cina in pandemia Covid

- È stata votata con 42 voti favorevoli e 33 voti contrari in consiglio regionale la mozione della Lega che impegna il presidente della Regione Lombardia e la giunta "ad attivarsi presso il governo italiano e l'Ue al fine di intraprendere una procedura volta al riconoscimento delle responsabilità del governo cinese nella mancata e tempestiva comunicazione circa quanto conosciuto relativamente al Covid-19". Una mozione che, attraverso alcune modifiche al testo originale "vuole solo chiedere chiarezza" ha detto in aula il primo firmatario, il consigliere della Lega Alessandro Corbetta. Il capogruppo Gianluca Comazzi di Forza Italia ha dichiarato in aula: "l'intenzione non è quella di uno scontro frontale con la comunità cinese, si chiede, a fronte di una pandemia, che il governo cinese ci dia delle informazioni, che ci renda partecipi di tutto il percorso distruttivo che è partito da quel paese, non vedo nulla di scandaloso". (segue) (Rem)