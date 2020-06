Lombardia: consiglio regionale approva mozione su procedura per responsabilità Cina in pandemia Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere di +Europa Michele Usuelli ha affermato che questa mozione è un "atto sconsiderato da parte della Lega" che rischia di esporre la Lombardia "a un disincentivo degli investimenti". Durante la discussione in aula della mozione, il Movimento Cinque Stelle ha esposto dei cartelli con un disegno che ricalcava lo stile del gioco "Risiko" e la scritta "non è una barzelletta, la Lega attacca la Cina". Il M5S ha anche richiesto la votazione segreta. Il capogruppo del Pd Fabio Pizzul ha definito, a margine della votazione, questa mozione: "Un attacco strumentale e si va ad accusare altri di presunte colpe che sono state ben presenti anche in Lombardia e dal punto di vista commerciale è improvvido andare ad attaccare una realtà che ha delle realazioni commerciali molto significative con la Lombardia". (Rem)