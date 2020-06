Lazio: Corrado (M5s), nomine Asp, ipotesi inconferibilità per presidenti designati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di nomine e designazioni "ancora una volta il presidente Zingaretti non ci stupisce e, sulle designazioni dei presidenti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, come accaduto per diverse nomine effettuate in questi sette anni, si profilano diverse ipotesi di inconferibilità". Lo ha dichiarato, in una nota, Valentina Corrado a margine della commissione Affari istituzionali che si è riunita oggi per esprimere parere sulla designazione dei presidenti di Isma, Asilo Savoia, Iraim e Irasp. "Il decreto legislativo 39/2013 prevede infatti - spiega Corrado - l'inconferibilità di incarichi di vertice e di amministratore di ente pubblico per coloro che nei due anni precedenti abbiano ricoperto cariche in enti di diritto privato o enti finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero per coloro che abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico". (segue) (Com)