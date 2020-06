Lazio: Corrado (M5s), nomine Asp, ipotesi inconferibilità per presidenti designati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In particolare – ha sottolineato la consigliera del Movimento 5 stelle – per quanto riguarda le nomine di Giovanni Altrudo alla presidenza dell'Iraim e di Enrico Gasbarra a quella dell'Isma sono evidenti le ipotesi di inconferibilità che nel caso del primo designato si ripetono nuovamente rispetto alla prima nomina del 2015 quando venne nominato presidente dell'ex Ipab Irai, nonostante avesse ricoperto nei due anni antecedenti la carica di direttore generale dell'Associazione banco alimentare del Lazio onlus che dalla Regione Lazio aveva ricevuto finanziamenti. All'epoca formalizzai le eccezioni attraverso un'interrogazione visto che la vecchia normativa regionale non prevedeva il passaggio dei decreti nella commissione consiliare". Stesse considerazioni, ha proseguito Corrado, "in merito all'ipotesi di inconferibilità valgono per la designazione di Enrico Gasbarra al quale dal giugno 2019 è stata affidata la carica di Presidente dell'ormai ex Ipab Santa Maria in Aquiro Isma, condizione che si aggiunge all'evidente connotazione politica che lo ha visto consigliere regionale, consigliere comunale, presidente del I Municipio di Roma, vicesindaco di Roma e presidente della ex provincia, per il Partito democratico. In tutto questo si inserisce anche la mancata pubblicazione sul sito dell'ente delle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità dei designati che costituiscono, sempre ai sensi della normativa vigente, condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli incarichi". (segue) (Com)