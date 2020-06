Lazio: Corrado (M5s), nomine Asp, ipotesi inconferibilità per presidenti designati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come se non bastasse, "solo nella serata di ieri, ai membri della Commissione è giunta una designazione aggiuntiva a quelle già previste all'ordine del giorno della seduta di stamattina, tentando di privare di fatto i commissari di un esame approfondito della stessa. Procedura discutibile se si tiene conto che, in base alla normativa regionale, la commissione deve procedere all'espressione del parere entro 15 giorni dalla trasmissione degli atti. L'accoglimento della mia richiesta di convocare una nuova commissione a inizio della prossima settimana ci darà modo di esaminare l'ulteriore designazione giunta in fretta e furia. La riforma delle Ipab e la loro trasformazione in Asp era attesa da quasi 20 anni e grazie all'approvazione di una nostra legge si è resa possibile. L'attuazione di quella legge sta comportando una razionalizzazione nel panorama degli enti regionali e l'utilizzo degli stessi come soggetti erogatori di servizi socio assistenziali a supporto della regione e dei comuni. Le nuove Asp non devono seguire le storture e la malsana storia delle ex Ipab troppo a lungo utilizzate come luoghi di ripiego per gli ex politici di turno", ha concluso. (Com)