Egitto: Ferrara (M5S), grave vendita fregate, auspico ripensamento

- Il senatore Gianluca Ferrara, capogruppo del Movimento 5 Stelle nella commissione Affari esteri di Palazzo Madama, ritiene "un fatto grave" l'annuncio della vendita di fregate all'Egitto. "Apprendiamo dalla stampa che sarebbe stato dato il via libera alla vendita delle nostre fregate militari Fremm all'Egitto. Ritengo sia un fatto grave e, a nome del Movimento 5 Stelle, auspico ci sia quanto prima un ripensamento. Sono persuaso che, data la tragica vicenda del nostro concittadino Regeni, non si antepongano certi interessi alla ricerca della verità. L'Egitto - ha proseguito - è un nostro partner strategico nel Mediterraneo e vogliamo rimanga tale: per questo è necessario risolvere una volta per tutte questa vicenda, per normalizzare i nostri rapporti". (Res)