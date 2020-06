Lombardia: Borghetti (Pd), Bene creazione di Pancreas Unit, Ora si attivi anche per altre patologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la creazione di Pancreas Unit, strutture specializzate nella cura del tumore al pancreas, ma ora ci si attivi per altre patologie per cui sia utile identificare centri di riferimento, indicatori di esito e risorse ad hoc". Il vicepresidente del Consiglio regionale, Carlo Borghetti (Pd) commenta così la risoluzione approvata oggi all'unanimità in Aula. "È ormai evidente- afferma Borghetti- che la cura di patologie complesse,e ancora oggi di difficile esito, come le neoplasie al pancreas, necessiti di strutture dedicate che migliorano gli esiti degli interventi e, nello stesso tempo, ottimizzano l'utilizzo delle risorse regionali, come è già stato dimostrato con la creazione delle Breast Unit per il tumore al seno. Per questo abbiamo votato convintamente a favore della istituzione delle Pancreas Unit in Lombardia. Ora la necessità è quella di fare una ricognizione delle diverse patologie per cui sarebbe importante attivare centri di riferimento e strutture dedicate. Anche perché abbiamo l'opportunità di poter investire in modo pensato e il più possibile efficace le risorse stanziate dal Governo nazionale con il Decreto Rilancio. Non si può continuare in Regione a operare per singole risoluzioni, agendo solo su singoli problemi senza una visione d'insieme". (Com)