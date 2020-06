Tunisia: sciopero nei porti commerciali il prossimo 11 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprendono dopo una tregua imposta dalla pandemia di coronavirus le tensioni sociali in diversi settori dell’economia tunisina. Oggi il segretario generale dell'Unione regionale dei sindacati di Ben Arous, Latif Kardi, ha confermato all’emittente “Mosaique Fm” l’organizzazione di uno sciopero nei porti commerciali il prossimo 11 giugno, sottolineando come tale decisione avvenga a seguito del fallimento delle consultazioni con il ministro dei Trasporti relativa al progetto di trasferimento al porto di Radès tra la società di stivaggio e movimentazione tunisina (Stam) e l'Ufficio della marina mercantile e dei porti. Il porto di Rades è stato spesso in questi mesi al centro delle tensioni tra i portuali e aziende. Lo scorso dicembre, uno sciopero è stato organizzato dopo l’introduzione del nuovo sistema operativo terminal (Terminal Operating System - Tos).(Tut)