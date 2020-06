© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo si reca a Biandronno (VA), per un sopralluogo e per un primo avvio dell'impianto di prelievo ipolimnico. Sono presenti: Marinella Colombo, consigliere Provincia di Varese, Massimo Porotti, sindaco di Biandronno e presidente dell'Associazione Comuni Rivieraschi e Giuseppe Giorgetti, assessore del Comune di Biandronno.Lungolago Francesco Daverio – Biandronno/VA, Località Trampolino (- ore 10.30,L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, è in provincia di Bergamo per visitare alcune aziende agricole, nell'ambito dell'iniziativa #100aziendein100giorni. Il primo appuntamento è alle ore 10.30 all'azienda agricola “Sant'Anna” di Sant'Omobono Terme (via Manzoni 46), colpita pesantemente dal maltempo dei giorni scorsi. Alle ore 14 è poi a Nembro all'azienda agricola “Le selvagge” (via Moroni 13), infine l'assessore è alle 16 alla “Mioorto” di Carobbio degli Angeli (via don Severino Tiraboschi, 41)VARIEIl comitato Noi denunceremo - Verità e giustizia per le vittime del Covid-19 presenta alla procura di Bergamo le prime 50 denunce delle 200 pervenute.Procura di Bergamo, piazza Dante, Bergamo (ore 8.30)Il Garante regionale dei detenuti, Carlo Lio, consegna alla direzione del carcere dei Miogni mascherine e gel disinfettante regalati dalla onlus Sol.Id. Il materiale, in tutto 500 mascherine, sarà messo a disposizione di detenuti e personale della Polizia penitenziaria. L'appuntamento è alle ore 11. Saranno presenti Prefetto e Questore. È stato invitato il Sindaco di Varese.Via Felicita Morandi, 5, 21100 Varese (ore 11.00) (Rem)