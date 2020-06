Coronavirus: Lazio, oggi 23 positivi di cui 14 in focolaio Irccs San Raffaele, 65 guariti e 3 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio si registra oggi un incremento di 23 casi positivi al Covid-19, di cui 14 riferibili al focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana di Roma. Sempre oggi, risultano decedute 3 persone. Intanto, continuano ad aumentare i guariti che salgono di 65 unità nelle ultime 24 ore, arrivando 4.515 totali. E' quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio, reso noto, al termine della task force regionale dei direttori generali della Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Il focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana di Roma ha raggiunto, ad oggi, un totale di 55 casi positivi. "Sono 14 casi che rappresentano una coda riconducibile al focolaio dell'Irccs poiché sono pazienti che dopo alcuni giorni dalla dimissione dalla struttura hanno sviluppato la positività - spiega l'assessore D'Amato -. C'è stato un decesso presso lo 'spoke' dello Spallanzani di Casal Palocco di un paziente residente in provincia di Rieti che aveva svolto un periodo di degenza in riabilitazione presso la struttura. Dei primi 702 test ai drive-in sono risultati positivi 5 persone: 3 a Casal Bernocchi e 2 all'ex ospedale Forlanini. La Asl darà comunicazione ad ognuno dei casi compresi quelli risultati negativi - sottolinea l'assessore -. I casi segnalati risultano nei territori della Asl Roma 1, Asl Roma 3, Asl Roma 4, Asl Roma 5 e Asl Roma 6. Il caso di Asl Roma 5 ha generato 17 contatti per un totale di contact tracing di oltre 100 unità e al momento 9 casi positivi confermati. Domani ripartono i test sugli operatori e sui pazienti nella struttura Irccs San Raffaele Pisana dove al momento non risultano positivi", conclude l'assessore D'Amato. Proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell'ordine. Per quanto riguarda infine i Dpi - dispositivi di protezione individuale - oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 168.000 mascherine chirurgiche, 47.000 maschere Ffp2, 5.700 maschere Ffp3, 3.400 tute. (Rer)