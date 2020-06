Messico: coronavirus, ministro Sanità "contagi continueranno ad aumentare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contagi da coronavirus in Messico continueranno a crescere nelle settimane a venire. Lo ha detto il ministro della Salute, Hugo Lopez-Gatell, parlando in conferenza stampa. “Non abbiamo ancora raggiunto il picco dei contagi”, ha dichiarato il ministro. “Per ancora molte settimane continueremo ad annunciare che ci sono più casi del giorno precedente”. Il Messico ha superato ieri i 120 mila contagi da coronavirus. Secondo dati delle autorità sanitarie, sono stati confermati 2.999 nuovi casi, che portano il totale dei contagi a 120.102. I nuovi decessi sono stati invece 354 e fanno salire il numero delle morti legata al virus a 14.053. Il Messico è per numero di contagio il quattordicesimo paese al mondo, il quarto in America latina. Per numero di decessi è il secondo nella regione, dopo il Brasile. La soglia dei diecimila morti è stata superata nel giorno di avvio del percorso disegnato dal governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador per riportare il paese alla "nuova normalità" dettata dalla presenza del nuovo coronavirus. Dal 1 giugno, formalmente, è diventato possibile procedere a una progressiva riapertura del paese ma con una gradualità stato per stato, legata all'evoluzione dei contagi, certificata da un "semaforo" di quattro colori. (segue) (Mec)