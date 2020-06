Lombardia: Fumagalli (M5S), su pazienti Rsa serve percorso di verifica delle responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- sa rappresenta un cambiamento di rotta della Lombardia ma dovrebbe anche affiancarsi ad un percorso di verifica delle responsabilità di Ats e Rsa in tutti in quei casi in cui sono avvenuti decessi e infortuni sul lavoro. Senza questa verifica, la rimozione dei responsabili e la tutela del patrimonio degli enti per garantire i risarcimenti, la delibera è una vittoria a metà rispetto alla legittima richiesta di giustizia da parte dei parenti delle vittime. In generale le misure appena approvato possono essere condivise, ma permangono i nostri dubbi sulla gestione complessiva delle RSA", così Marco Fumagalli, capogruppo del M5S Lombardia, commenta la delibera sulla riapertura delle RSA in Lombardia. (Com)