Fase 3: Zingaretti, chi non rispetta misure sicurezza è un irresponsabile

- In questa fase dell'emergenza "dobbiamo continuare a fare tre cose: mascherine, distanza di sicurezza e lavarsi le mani. Chi non lo fa è un irresponsabile perché mette a rischio la propria sicurezza, quella degli altri, e la ripresa dell'Italia in questa fase difficile". Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, intervenendo a "La vita in diretta" su Rai1. Per il segretario "serve attenzione, aldilà del parere di un virologo o dell'altro". "La mascherina - ha aggiunto - riduce di molto il rischio del contagio. Bisogna usarla obbligatoriamente nei luoghi chiusi e anche per strada quando si incontra qualcuno". (Rin)