Regno Unito: Honeyman (Bellway), settore edile non opererà a livelli normali per un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore edile del Regno Unito non tornerà ad operare a livelli normali almeno per un anno. E' quanto affermato dall'amministratore delegato della società di costruzioni britannica Bellway, Jason Honeyman- Lo riferisce il quotidiano britannico "Financial Times". La società ha cominciato a riaprire gradualmente i cantieri chiusi in seguito al blocco introdotto nel Regno Unito il 23 di marzo. Quattro dei cinque cantieri di Bellway hanno riaperto, ma stanno operando al 60 per cento delle proprie capacità lavorativa. L'Ad di Bellway Jason Honeyman ha affermato che parte del ritardo è causata dalla formazione dei nuovi impiegati. "Servono settimane perché tutti si abituino ai nostri sistemi. Non è complicato, ma è fondamentale che i meccanismi vengano compresi da tutti", ha detto Honeyman. Il settore edile è rallentato anche a causa delle incertezze nel mercato delle vendite. In particolare, le vendite di Bellway sono precipitate di più di due terzi dall'inizio del blocco. (Rel)