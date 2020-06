Ambiente: Girotto (M5s): acceleriamo verso svolta green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella fase post Covid, "il riconoscimento dello stato di emergenza ambientale e climatica nel nostro Paese è un atto di responsabilità politica verso le nuove generazioni, che, ad alta voce e con diverse modalità, ci chiedono di attivarci. Sono le voci di un risveglio il cui processo è ormai inarrestabile. Sono voci che non possiamo ignorare, ma che, al contrario, devono essere di ispirazione verso la trasformazione dell'attuale modello economico produttivo in un sistema rinnovabile, decentrato ed efficiente: un sistema decarbonizzato di economia circolare e mobilità sostenibile capace di alimentare meccanismi virtuosi e trovare le risposte necessarie, con enormi benefici sociali, ambientali, economici, politici e sanitari". (Com)