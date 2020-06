Usa: amministrazione Trump pronta a nuove sanzioni per stroncare i traffici Iran-Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono pronti a varare nuove, dure sanzioni per stroncare i traffici “carburante in cambio di oro” tra Iran e Venezuela. Lo afferma il “Wall Street Journal”, secondo cui l’ufficio del dipartimento del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri si sta preparando a inserire 50 petroliere alla lista delle entità sanzionate per aver collaborato con il regime del presidente Nicolas Maduro. Già la scorsa settimana il Tesoro statunitense ha sanzionato quattro aziende per il coinvolgimento delle rispettive navi nel traffico verso il Venezuela. La scorsa settimana è stato il dipartimento di Stato di Washington a minacciare sanzioni nei confronti di due petroliere di proprietà greca che secondo gli Usa avrebbero partecipato alle consegne di carburante iraniano al Venezuela. (segue) (Nys)